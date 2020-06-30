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Николь Янг подала на развод с рэпером Доктором Дре после 24 лет брака

Николь Янг подала на развод с рэпером Доктором Дре после 24 лет брака

Долгий союз 55-летнего рэпера Доктора Дре (настоящее имя хип-хоп-исполнителя — Андре Ромелл Янг) и 50-летней Николь Янг дал трещину — пара разводится. Заглавная строчка из его некогда популярного сингла Forgot About Dre ("Забыли про Дре") зазвучала по-новому в прессе. После 24 лет брака Николь Янг решила поставить точку в своих отношениях со звездой хип-хопа и музыкальным продюсером.

По данным TMZ, супруги не подписывали брачный договор, поэтому будут решать споры в суде и делить 800 миллионов долларов. Помимо занятия сольным творчеством, Dr. Dre продюсировал альбомы многих рэперов, учредил собственный лейбл Aftermath Entertainment и компанию по производству аудиооборудования.

Андре Ромелл и Николь поженились в 1996 году. В браке у них родились сын и дочь, которым сейчас 23 года и 19 лет.


Николь Янг и Доктор Дре


Личная жизнь Доктора Дре нередко становилась поводом для громких заголовков в прессе. Пять лет назад он публично извинился перед "женщинами, которым причинил боль". Его обвинили в нападении на бывшую подругу Мишель, журналистку Ди Барнс и экс-партнера по лейблу Тейри Б. Прайор. В 2017 году в документальном сериале HBO "Непокорные" (The Defiant Ones) Доктор Дре признался, что в его биографии есть факты, за которые ему стыдно.Любой мужчина, поднимающий руку на женщину, — чертов идиот. Он не в своем уме, и я был не в своем уме. Я поплатился. Сожалею и приношу свои извинения,— сказал он.


Николь Янг и Доктор Дре с дочерью
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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