Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » "Норникель" приступит к перекачке топливно-водяной смеси на реке Амбарной

"Норникель" приступит к перекачке топливно-водяной смеси на реке Амбарной

"Норникель" приступит к перекачке топливно-водяной смеси на реке Амбарной
"Норильский никель" с 1 июля приступает к перекачке собранной топливно-водяной смеси с берега реки Амбарной на технологическую площадку после аварии на ТЭЦ в Норильске, планирует завершить перекачку 5 сентября, сообщается на сайте компании.

"С 1 июля "Норникель" приступает к организации перекачки собранной топливно-водяной смеси на берегу реки Амбарная на технологическую площадку рядом с Надеждинским заводом для последующей ее сепарации. Завершить эту работу планируется к 5 сентября", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента, операционного директора "Норникеля" Сергея Дяченко.

Также Дяченко отметил, что следующий шаг, к которому уже готовится компания - рекультивация. Она будет затрагивать почву в районе ТЭЦ-3, береговую линию реки Амбарной, очистку грунта, который вывезли с ТЭЦ. Рекультивация будет проводиться компаниями, обладающими сертифицированными современными технологиями.


Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Бывшие супруги Айза Анохина и Гуф флиртуют в соцсетях: "У Лехи есть шанс?"
Бывшие супруги Айза Анохина и Гуф флиртуют в соцсетях: "У Лехи есть
Мы должны были сохранить возможность для каждого абитуриента поступить в несколько вузов – Музаев
Мы должны были сохранить возможность для каждого абитуриента
Рекомендации по проведению ЕГЭ-2020 были разработаны совместно с Роспотребнадзором – Музаев
Рекомендации по проведению ЕГЭ-2020 были разработаны совместно с
В Китае обнаружен новый штамм свиного гриппа
В Китае обнаружен новый штамм свиного гриппа
Дроздов высказался о дружбе с Познером
Дроздов высказался о дружбе с Познером
Бывшая звезда «Уральских пельменей» рассказал о рейдерской тактике главы шоу
Бывшая звезда «Уральских пельменей» рассказал о рейдерской тактике
Шойгу: Пандемия Covid-19 не повлияла на боеготовность ВС России
Шойгу: Пандемия Covid-19 не повлияла на боеготовность ВС России
В пригороде Парижа началась полицейская спецоперация
В пригороде Парижа началась полицейская спецоперация
"Возможно, получит судимость": Волочковой может грозить уголовное дело после скандала с полицией - адвокат
"Возможно, получит судимость": Волочковой может грозить уголовное
Полторы тысячи лет назад жители Северной Америки подмешивали сумах в табак
Полторы тысячи лет назад жители Северной Америки подмешивали сумах в
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI. Он будет "объединять миллионы русскоязычных людей в мире"
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI. Он будет
Россия рассказала о желании США возобновить ядерные испытания
Россия рассказала о желании США возобновить ядерные испытания

Топ на сегодня

Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России

Еще по теме

"Норникель" наращивает темпы ликвидации последствий ЧП в Норильске
Подсчитана площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске
«Норникель» объяснил покраснение реки под Норильском
Названа возможная причина смерти рабочих при аварии на российском руднике