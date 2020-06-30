"Норникель" приступит к перекачке топливно-водяной смеси на реке Амбарной

Влада Некрасова

"Норильский никель" с 1 июля приступает к перекачке собранной топливно-водяной смеси с берега реки Амбарной на технологическую площадку после аварии на ТЭЦ в Норильске, планирует завершить перекачку 5 сентября, сообщается на сайте компании.

"С 1 июля "Норникель" приступает к организации перекачки собранной топливно-водяной смеси на берегу реки Амбарная на технологическую площадку рядом с Надеждинским заводом для последующей ее сепарации. Завершить эту работу планируется к 5 сентября", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента, операционного директора "Норникеля" Сергея Дяченко.

Также Дяченко отметил, что следующий шаг, к которому уже готовится компания - рекультивация. Она будет затрагивать почву в районе ТЭЦ-3, береговую линию реки Амбарной, очистку грунта, который вывезли с ТЭЦ. Рекультивация будет проводиться компаниями, обладающими сертифицированными современными технологиями.

Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.