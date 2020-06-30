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Норвегия ударит по крупнейшей американской компании

Норвегия ударит по крупнейшей американской компанииФото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Норвежская авиакомпания Norwegian Air объявила, что отказывается от заказа 97 лайнеров Boeing, крупнейшего американского производителя самолетов. Также перевозчик требует компенсацию за приостановку эксплуатации Boeing 737 MAX и неполадки с двигателем у Boeing 787 Dreamliner, сообщает Reuters.

Отмена столь крупного контракта станет ударом для Boeing, который только накануне объявил о начале тестовых полетов 737 MAX с разрешения Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Процедуры продлятся три дня, но само их проведение означает, что FAA признало решение всех проблем и готово разрешить эксплуатацию.

Контракт Boeing с Norwegian Air предусматривал поставку 92 лайнеров 737 MAX, пяти Dreamliner и связанные с ними соглашения на обслуживание.

Полеты 737 MAX приостановлены во многих странах мира больше года назад после двух авиакатастроф — в Индонезии и Эфиопии, в которых в общей сложности погибли 346 человек.

Как показало расследование, причиной инцидента стали проблемы с системой маневрирования самолетов и обучением пилотов. При этом Boeing в ходе сертификации были предоставлены чрезмерные полномочия, а компания скрыла важную информацию.

В марте эксперты оценивали проблемы с 737 MAX для Boeing в 18,7 миллиарда долларов. В эту сумму входили 8,3 миллиарда компенсации клиентам компании, а также более 10 миллиардов, которые придется потратить на усовершенствование самолетов.

С учетом того, что 737 MAX стоит более 100 миллионов долларов, а Dreamliner — 200-300 миллионов в зависимости от версии, разрыв контракта c Norwegian Air обойдется американской компании более чем в десять миллиардов долларов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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