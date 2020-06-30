Норвегия ударит по крупнейшей американской компании
Норвежская авиакомпания Norwegian Air объявила, что отказывается от заказа 97 лайнеров Boeing, крупнейшего американского производителя самолетов. Также перевозчик требует компенсацию за приостановку эксплуатации Boeing 737 MAX и неполадки с двигателем у Boeing 787 Dreamliner, сообщает Reuters.
Отмена столь крупного контракта станет ударом для Boeing, который только накануне объявил о начале тестовых полетов 737 MAX с разрешения Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Процедуры продлятся три дня, но само их проведение означает, что FAA признало решение всех проблем и готово разрешить эксплуатацию.
Контракт Boeing с Norwegian Air предусматривал поставку 92 лайнеров 737 MAX, пяти Dreamliner и связанные с ними соглашения на обслуживание.
Полеты 737 MAX приостановлены во многих странах мира больше года назад после двух авиакатастроф — в Индонезии и Эфиопии, в которых в общей сложности погибли 346 человек.
Как показало расследование, причиной инцидента стали проблемы с системой маневрирования самолетов и обучением пилотов. При этом Boeing в ходе сертификации были предоставлены чрезмерные полномочия, а компания скрыла важную информацию.
В марте эксперты оценивали проблемы с 737 MAX для Boeing в 18,7 миллиарда долларов. В эту сумму входили 8,3 миллиарда компенсации клиентам компании, а также более 10 миллиардов, которые придется потратить на усовершенствование самолетов.
С учетом того, что 737 MAX стоит более 100 миллионов долларов, а Dreamliner — 200-300 миллионов в зависимости от версии, разрыв контракта c Norwegian Air обойдется американской компании более чем в десять миллиардов долларов.