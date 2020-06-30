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Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена современному искусству

Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена современному искусству

29 июня стартовала новая тематическая неделя Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации. 

Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России.

Неделя «Креативные индустрии» проходит в сообществе «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» и будет посвящена современному искусству. Мероприятия недели организованы при поддержке Мультимедиа Арт Музея и Британской высшей школы дизайна.

Участники конкурса смогут узнать о направлениях современного искусства и профессиях в сфере дизайна от ведущих экспертов – руководителей музеев и высших учебных заведений, а также попробовать свои силы в творческих челленджах.

1 июля состоится онлайн-лекторий «Иллюстрация: современные тенденции, техники исполнения и творчество», его проведет иллюстратор, преподаватель Высшей школы «Среда обучения» Любовь Березина.

2 июля руководитель Universal University Екатерина Черкес-заде расскажет школьникам о том, как найти себя в креативных индустриях.

3 июля директор по регионам франшизы дизайн-завода «Флакон», управляющий развитием креативных резиденций в России Михаил Егошин в прямом эфире ответит на вопросы школьников о креативных индустриях.

4 июля дизайнер, модельер, «Дизайнер года» по версии журнала Glamour Вика Газинская расскажет школьникам о том, как добиться успеха в сфере моды и дизайна.

В воскресенье, 5 июля, в сообществе пройдет онлайн-лекторий «Сказочный реализм» в иллюстрациях современных детских книг». С профессией иллюстратора участников конкурса познакомит художник Галя Зинько.

Конкурс «Большая перемена» проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи. В нем принимают участие ученики 8–10-х классов. 

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит по адресу БольшаяПеремена.онлайн. 31 марта стартовал первый этап конкурса – тестирование. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут до 23 июня, все задания будут доступны.

После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги, а затем – очные соревнования и финал. В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8–9-х классов и 300 десятиклассников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8–9-х классов премируются суммой в размере 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group, Кружковое движение НТИ.

# Общество
По материалам: edu.ru

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