«Обжигает, но лечит»: Какие полезные свойства несет крапива и чем она может быть опасна?
А вы знали, что крапива на самом деле очень полезный сорняк? Да-да именно так. Крапива хоть и жгучая, но очень полезная. Ее лечебные свойства настолько разнообразны, что вы себе даже не представляли. Так как о ее полезных свойствах знают немногие предлагаю поговорить о них более подробно.
Крапива — это жгучий сорняк, который растет вдоль дорог или рядом с водой. Мало кто знает, что из крапивы можно приготовить полезный чай или даже суп. Молодые весенние цветочки содержат множество витаминов необходимые человеческому организму в период простудных заболеваний и аллергических реакций.
Содержание
1 Химический состав
2 Витамины и минералы
3 Полезные свойства
4 Противопоказания
Химический состав
Белки 2,71 гр.
Жиры 0,11 гр.
Углеводы 7,49 гр.
Вода 87,7 гр.
Зола 2,03 гр.
Калорийность 42 ккал (на 100 гр).
Крапива богата витаминами и минералами, а также в ее состав входят эфирные масла, серотонин, флавоноиды, гистамин.
Витамины и минералы
Витамины группы В.
Витамин Н.
Витамин Е.
Калий и кальций.
Магний.
Фосфор.
Натрий.
Йод.
Фолиевая кислота.
Полезные свойства
Видя крапиву на своем огороде или в саду большинство пытаются от нее избавиться и даже не представляют сколько всего полезного, она может принести. Крапиву можно собирать самостоятельно и высушивать, а можно приобрести траву в аптеке. Крапиву можно обдавать паром и не бояться за то, что она потеряет полезные свойства. При обработке паром крапива перестает жечь, что помогает ее использовать даже в чистом виде. Этот всеми знакомый сорняк так же способен:
Нормализовать давление.
Помогает бороться с воспалением.
Помогает при аллергии.
Укрепляет иммунитет.
Восстанавливает уровень гомоцистеина в крови.
Улучшает состояние кожи лица.
Борется с анемией.
Восстанавливает работу печени.
На самом деле полезных свойств крапивы очень много. Она даже помогает мужчинам повысить потенцию, а еще вылечить туберкулез. При плохой свёртываемости крови врачи советуют принимать настойку крапивы. После родов женщины используют настойку крапивы для заживления и снятия воспаления половых органов.
Противопоказания
У крапивы есть ряд противопоказаний поэтому прежде чем ее употреблять необходимо их изучить, чтобы не нанести вред своему здоровью.
Индивидуальная непереносимость.
Аллергическая реакция.
Почечная недостаточность.
Беременность.
Кровотечение.
Повышенная чувствительность.
Крапива очень жгучий сорняк, с которым следует быть осторожным и внимательным. Следует помнить, что собирать крапиву необходимо на очищенных участках не заражёнными вредными веществами. С крапивой следует быть особо осторожными в применении и нужно быть уверенным что крапива именно вам принесет пользу, а не вред.