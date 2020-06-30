«Обжигает, но лечит»: Какие полезные свойства несет крапива и чем она может быть опасна?

Лидия Мартынова

А вы знали, что крапива на самом деле очень полезный сорняк? Да-да именно так. Крапива хоть и жгучая, но очень полезная. Ее лечебные свойства настолько разнообразны, что вы себе даже не представляли. Так как о ее полезных свойствах знают немногие предлагаю поговорить о них более подробно.

Крапива — это жгучий сорняк, который растет вдоль дорог или рядом с водой. Мало кто знает, что из крапивы можно приготовить полезный чай или даже суп. Молодые весенние цветочки содержат множество витаминов необходимые человеческому организму в период простудных заболеваний и аллергических реакций.

Содержание

Химический состав

Белки 2,71 гр.Жиры 0,11 гр.Углеводы 7,49 гр.Вода 87,7 гр.Зола 2,03 гр.Калорийность 42 ккал (на 100 гр).

Крапива богата витаминами и минералами, а также в ее состав входят эфирные масла, серотонин, флавоноиды, гистамин.





Витамины и минералы

Полезные свойства

Витамины группы В.Витамин Н.Витамин Е.Калий и кальций.Магний.Фосфор.Натрий.Йод.Фолиевая кислота.

Видя крапиву на своем огороде или в саду большинство пытаются от нее избавиться и даже не представляют сколько всего полезного, она может принести. Крапиву можно собирать самостоятельно и высушивать, а можно приобрести траву в аптеке. Крапиву можно обдавать паром и не бояться за то, что она потеряет полезные свойства. При обработке паром крапива перестает жечь, что помогает ее использовать даже в чистом виде. Этот всеми знакомый сорняк так же способен:

Нормализовать давление.Помогает бороться с воспалением.Помогает при аллергии.Укрепляет иммунитет.Восстанавливает уровень гомоцистеина в крови.Улучшает состояние кожи лица.Борется с анемией.Восстанавливает работу печени.

На самом деле полезных свойств крапивы очень много. Она даже помогает мужчинам повысить потенцию, а еще вылечить туберкулез. При плохой свёртываемости крови врачи советуют принимать настойку крапивы. После родов женщины используют настойку крапивы для заживления и снятия воспаления половых органов.

Противопоказания

У крапивы есть ряд противопоказаний поэтому прежде чем ее употреблять необходимо их изучить, чтобы не нанести вред своему здоровью.

Индивидуальная непереносимость.Аллергическая реакция.Почечная недостаточность.Беременность.Кровотечение.Повышенная чувствительность.

Крапива очень жгучий сорняк, с которым следует быть осторожным и внимательным. Следует помнить, что собирать крапиву необходимо на очищенных участках не заражёнными вредными веществами. С крапивой следует быть особо осторожными в применении и нужно быть уверенным что крапива именно вам принесет пользу, а не вред.