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Одна из крупнейших авиакомпаний Европы начнет массовые увольнения

Одна из крупнейших авиакомпаний Европы начнет массовые увольненияФото: Globallookpress.com

Одна из крупнейших авиакомпаний Европы — Air France — начнет массовые увольнения. Как сообщает The New York Times, в ближайшие два года компания намерена сократить порядка 7,5 тысячи рабочих мест. На такие меры ее вынудили пойти последствия кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

По данным представителей профсоюза работников компании, речь идет о 6560 рабочих мест из 41 тысячи непосредственно в Air France, также сократить более тысячи человек собираются в дочерней фирме — НОР. Еще в мае в руководстве Air France говорили о грядущем сокращении.

Ранее в июне стало известно, что власти Нидерландов спасут авиакомпанию KLM, являющуюся частью второго по величине авиаперевозчика Европы — холдинговой компании Air France-KLM. Речь идет о финансовой помощи в 3,4 миллиарды евро. В обмен компания должна приостановить выплаты дивидендов акционерам и сократить число ночных рейсов на 20 процентов.

Другой авиационный гигант — немецкая Lufthansa — тоже приготовилась к массовым сокращениям, без работы могут остаться десятки тысяч человек. В компании считают, что в новых реалиях избыточными оказываются порядка 26 тысяч позиций.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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