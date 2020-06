Олег Тиньков рассказал о лечении лейкемии, перенесенном коронавирусе и предстоящей пересадке костного мозга

Вадим Карасев

52-летний российский предприниматель Олег Тиньков борется с лейкемией, о которой впервые рассказал весной текущего года. Сегодня бизнесмен поделился в инстаграме новостями о своем здоровье. По словам Тинькова, заболел он в конце октября и сразу, как только узнал диагноз, улетел в Берлин, где врачам удалось вогнать его болезнь в ремиссию.

В клинике #Helios меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на два сепсиса и еще кучу "побочек", огромное спасибо Professor Glass, Dr.Buhl and all doctors and nurses at Helios — they were fantastic! Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но, к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение делать пересадку костного мозга… Это я буду делать уже в Лондоне на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации… Вероятно, до года (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — сообщил Тиньков своим фолловерам.





Олег Тиньков с семьей

Он отдельно поблагодарил свою семью, которая в трудную минуту не подвела, став для него поддержкой и опорой.Я, конечно, бы не прошел все эти испытания, если бы не моя семья, я знал, что я живу 31 год с лучшей женщиной и у меня прекрасные трое детей, но я на 200% убедился в этом последние шесть месяцев… Рина (жена Олега Тинькова. — Прим. ред.) просто "вытащила меня", а дети проявили себя взрослыми и цельными людьми. Спасибо вам, люблю вас!!! И конечно, Молюсь Господу, он меня Спас и сохранил после двух сепсисов и Covid-19, да-да я еще переболел коронавирусом три месяца назад, — рассказал предприниматель.





Олег признался, что его ждут непростые месяцы, но он будет бороться. Тиньков добавил, что шансы есть.

Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не делал гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно за то, что говорил, я был часто не прав. Я горжусь тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство и многое сделал для этого, и немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам и делал это не для ПР, — добавил он в посте.