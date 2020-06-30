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Опубликован список победителей конкурса на участие в профильной смене РГО «Мир открытий» в МДЦ «Артек»

Опубликован список победителей конкурса на участие в профильной смене РГО «Мир открытий» в МДЦ «Артек»

Русское географическое общество опубликовало список победителей конкурсного отбора на участие в профильной смене РГО «Мир открытий» в Международном детском центре «Артек», сообщает пресс-служба общества. 

Смена пройдет с 1–2 по 21–22 сентября.

К участию в конкурсе приглашались мальчишки и девчонки от 11 и до 17 лет включительно – школьники с 5-го по 11-й класс.

Участники профильной смены смогут посетить лекции и мастер-классы ведущих специалистов в области науки и культуры, увидеть главные достопримечательности Крыма, узнать, как люди живут в Арктике, а также стать настоящими исследователями.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму, в поселке городского типа Гурзуф, и включает десять детских лагерей. Центр имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. В 2019 году «Артек» принял более 44 тысяч детей со всей страны. В 2020 году детский центр совместно с 86 партнерскими организациями реализует 94 тематические образовательные программы технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.

# Общество
По материалам: edu.ru

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