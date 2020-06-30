От Доктора Дре ушла жена

Вадим Карасев

Доктор Дре и Николь ЯнгФото: Frazer Harrison / Getty Images

Супруга рэпера и продюсера Андре Ромелла Янга, более известного под псевдонимом Доктор Дре (Dr. Dre) Николь Янг ушла от мужа и подала на развод. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что в качестве причины развода Янг указала «несовместимые различия». Она также потребовала присудить ей алименты.

Пара находилась в браке 24 года. Они поженились 25 мая 1996 года, не заключив при этом брачный договор. Состояние 55-летнего Доктора Дре оценивается в 800 миллионов долларов. В браке у них родились два ребенка, уже достигших совершеннолетия.

Доктор Дре прославился как участник гангста-рэп-группы N.W.A. После ее распада в 1990-х он начал сольную карьеру, а также основал собственный лейбл Aftermath Entertainment.

В 2018 году Доктор Дре вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых рэперов в мире по версии Forbes.