Памфилова назвала фейки о голосовании "хорошо подготовленной акцией"

Анастасия Иванова

Распространение лживой информации во время голосования по поправкам в конституцию – спланированная и хорошо подготовленная акция, но избирательная система России справляется, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова





"Конечно, это (наличие фейков) волнует. Я знаю, что это абсолютно спланированная, хорошо подготовленная акция... каждый день у нас провокации какого-то рода. Ну, на войне как на войне, это их право, это делает нашей задачей бить аргументами и фактами и разоблачать", - сказала Памфилова в эфире Первого канала.

Она пояснила, что имеет в виду тех, кто осознано публикует ложную информацию.

Глава ЦИК призналась, что сначала было обидно при появлении фейков.