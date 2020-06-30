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Памфилова назвала фейки о голосовании "хорошо подготовленной акцией"

Памфилова назвала фейки о голосовании "хорошо подготовленной акцией"
Распространение лживой информации во время голосования по поправкам в конституцию – спланированная и хорошо подготовленная акция, но избирательная система России справляется, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова


"Конечно, это (наличие фейков) волнует. Я знаю, что это абсолютно спланированная, хорошо подготовленная акция... каждый день у нас провокации какого-то рода. Ну, на войне как на войне, это их право, это делает нашей задачей бить аргументами и фактами и разоблачать", - сказала Памфилова в эфире Первого канала.

Она пояснила, что имеет в виду тех, кто осознано публикует ложную информацию.


Глава ЦИК призналась, что сначала было обидно при появлении фейков.

# Политика
По материалам: ria.ru

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