Памфилова о голосовании: Мы выловим всех рыбок в мутной воде

Влада Некрасова

Центризбирком России в ближайшее время установит все случаи двойного голосования, нарушители понесут ответственность. Об этом сегодня, 30 июня, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

Речь, по словам Памфиловой, идет о попытках двойного голосования в Израиле и Великобритании.

«По специальным каналам связи списки всех проголосовавших в этих странах будут оперативно представлены нам в ЦИК, — сказал она. — У нас ко дню подведения итогов будет полная информация. И мы выловим всех этих рыбок в мутной воде. И тех, кто пропиарился, и тех, сделал это, если сделал, тайно. Ни один случай не уйдет от нас».

Сегодня к 20:00 мск ЦИК получит все списки проголосовавших дистанционно, а в ближайшее время списки граждан, проживающих за рубежом. После этого каждый из установленных нарушителей понесет административное, «а где-то, может быть, и уголовное наказание», заверила глава комиссии.

Как сообщало ИА Newstes , общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ идет с 25 июня на всей территории России. Основной день голосования 1 июля.