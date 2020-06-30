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Памфилова оценила идею многодневного голосования на выборах

Памфилова оценила идею многодневного голосования на выборах

ЦИК должен выработать консолидированную позицию о возможности в дальнейшем использовать практику голосования в течение нескольких дней, а пока рано обсуждать этот вопрос, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом во вторник сообщает РИА «Новости».

«Нам нужно пройти весь этот процесс, потом его проанализировать, потом поработать над ошибками, обсудить это всё, понять, что хорошо, что плохо, что применимо в других ситуациях. После этого выработать позицию, почувствовать, какой запрос со стороны общества и так далее. И после этого определить и высказать свои предположения, сейчас рано», — сказала Памфилова.

Она пояснила, что пока на ЦИКе все эти вопросы не обсуждали. «Пока идёт голосование, нам точно не до того…, сейчас давайте достойно завершим этот процесс», — призвала глава ЦИК.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что решение провести голосование по поправкам в Конституцию в течение нескольких дней «себя оправдало». К плюсам такой системы сенатор отнесла удобство для людей и отсутствие очередей. Она также предложила обсудить возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней на другие выборы.

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля. Участки открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах. Подсчёт голосов будет проводиться после 20:00 по местному времени в среду по всем семи дням голосования.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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