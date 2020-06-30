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Памфилова заявила об отсутствии серьезных жалоб при голосовании по Конституции

Памфилова заявила об отсутствии серьезных жалоб при голосовании по КонституцииФото: АГН «Москва»

Глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что в комиссию пока не поступало жалоб, которые необходимо рассматривать на заседаниях всем составом ЦИК, передает «Интерфакс».

«У нас минимальное количество жалоб вообще в целом. Нет ни одной жалобы, которую надо рассматривать вообще на ЦИКе», — заявила она.

Также Памфилова поблагодарила губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за организацию в регионе дистанционного электронного голосования.« У нас с вашего региона практически нет жалоб, никаких проблем с вами не было, я очень рада, что наряду с Москвой мы выбрали именно вас», — отметила глава комисии.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продолжится 1 июля.

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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