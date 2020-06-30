Памятник Ленину довел до суда уральскую чиновницу

Вадим Карасев

В Челябинске глава Центра историко-культурного наследия Юлия Краснова, обвиняемая в халатности за некачественный ремонт установленного на площади Революции памятника Ленину, может избежать уголовной ответственности.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуры, Красновой предъявлено обвинение в халатности по итогам расследования нарушений при реставрации памятника Ленину на площади Революции.

В 2017 году, как установлено в ходе расследования, МБУК получил из бюджета 18 млн на ремонт объекта культурного наследия. Контракт заключили с фирмой "Реком", не имевшей лицензии на работы по реставрации памятников, на сумму в 14,9 млн рублей. При этом директор МБУК не включила в текст контракта положения об особенностях приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия.

Ремонт коммерческая организация провела с нарушениями и завершила его с недоработками. В 2019 региональная контрольно-счетная палата зафиксировала нарушение. Как показала экспертиза, стоимость фактически выполненных работ была завышена более чем на 1,5 млн рублей.

В ходе следствия Краснова добровольно возместила ущерб в полном объеме, внеся пожертвование в Общественный фонд "Южный Урал". "Согласно УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, если оно возместило ущерб и таким образом загладило вину", - сообщили агентству в пресс-службе областной прокуратуры.