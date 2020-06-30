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Первые чартеры в Бурятию уже почти распроданы

Первые чартеры в Бурятию уже почти распроданы

Туроператор TUI Россия 4 июля начнет чартерную программу в Бурятию (отдых на Байкале). Рейсы будут выполняться раз в 9 дней из Москвы до 22 сентября. Мест на первых двух чартерах уже практически не осталось.

По итогам первых продаж туров на Байкал в TUI отмечают высокий интерес туристов к этому продукту. Глава туроператорской компании TUI Россия Тарас Демура сообщил в ходе пресс-конференции во вторник, 30 июня, что первый рейс уже продан полностью, кресла на втором рейсе почти распроданы.

По прогнозам TUI, на чартерных рейсах Бурятию смогут посетить около 3 000 туристов, и примерно столько же отправятся в регион в рамках туров на регулярных рейсах. Г-н Демура не исключил, что при сохранении активного спроса на туры на Байкал через Бурятию будет поставлена еще одна частота.

На маршрут Москва- Улан-Удэ в сотрудничестве с «Уральскими авиалиниями» туроператор поставит А-320.

Вместе с чартерами TUI принесет в Бурятию и систему «все включено». По «турецкой модели» будет обслуживать клиентов туроператора туркомплекс «Сагаан Морин», который расположен на озере Байкал.

Участвующая в пресс-конференции глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что «Бурятии есть, что предложить туристам»: это уникальная природа, отдых на Байкале и самобытная этника.

Как отметил г-н Демура, если поддержка Ростуризма и правительства Бурятии сохранится, то TUI может сделать полетную программу в Бурятию ежегодной.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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