Песков объяснил, почему голосовать по поправкам решили пакетом
Журналисты привели Пескову данные социологического исследования, согласно которому большинство россиян поддерживает социальные поправки, но против изменения, которое позволяет действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Его спросили об отношении к этим данным и почему было принято решение голосовать пакетом.
"Существуют самые разные исследования – это одно из них, существуют самые разные показатели, социология – это наука. Почему было решение голосовать единым голосом –была такая инициатива, которая была принята, была утверждена именно такая модальность, поэтому мы к этому относимся, как к огромному количеству других исследований, которые сейчас на эту тему существуют", – приводит РИА Новости ответ Пескова.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за пандемии коронавируса в стране. Позже президент подписал указ о новой дате голосования – 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
сообщило, что во вторник Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам.