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Песков объяснил, почему голосовать по поправкам решили пакетом

Песков объяснил, почему голосовать по поправкам решили пакетом
Голосование пакетом по поправкам в Конституцию РФ было принято в соответствии с утвержденной инициативой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты привели Пескову данные социологического исследования, согласно которому большинство россиян поддерживает социальные поправки, но против изменения, которое позволяет действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Его спросили об отношении к этим данным и почему было принято решение голосовать пакетом.


"Существуют самые разные исследования – это одно из них, существуют самые разные показатели, социология – это наука. Почему было решение голосовать единым голосом –была такая инициатива, которая была принята, была утверждена именно такая модальность, поэтому мы к этому относимся, как к огромному количеству других исследований, которые сейчас на эту тему существуют", – приводит РИА Новости ответ Пескова.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за пандемии коронавируса в стране. Позже президент подписал указ о новой дате голосования – 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.


сообщило, что во вторник Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам.
# Россия
По материалам: ria.ru

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