Песков про «пожизненного президента»: Такая должность не предусмотрена

Алексей Вольцев

Сегодня, 30 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова сделать российского лидера Владимира Путина «пожизненным президентом». Об этом он заявил ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

«Конституцией такая должность не предусмотрена», — сказал Песков.

Предложение сделать Путина президентом России пожизненно глава Чечни высказал на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом:

«Мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим».