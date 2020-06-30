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Подсчитано число открывшихся после самоизоляции российских ресторанов

Подсчитано число открывшихся после самоизоляции российских ресторановФото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Организаторы премии Wheretoeat подсчитали число открывшихся после самоизоляции российских ресторанов. Выдержки из их исследования приводит ТАСС.

По данным на 29 июня, по всей стране работали 41,1 процента заведений общепита. По сравнению с предыдущей неделей, завершившейся 21 июня, показатель вырос на 12,2 процентных пункта.

«Минувшая неделя ознаменовалась ослаблением запретов в ряде регионов. Почти на полную мощность теперь работают рестораны Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Открылись летние террасы в Самаре, Владивостоке, Кемерове, Тюмени, Владимире, Иванове», — говорится в исследовании.

Наибольший прирост зафиксирован в Москве — там за прошедшую неделю доля открытых заведений увеличилась с 40,2 до 87,7 процента. Решающую роль сыграло снятие запрета на работу основных залов ресторанов и кафе.

На пике эпидемии коронавируса для борьбы с его распространением во всех регионах России были введены ограничения на работу заведений общепита. С начала мая во многих субъектах РФ, по мере их перехода к новым этапам снятия ограничений, начали допускать послабления. В настоящий момент почти во всех регионах разрешена работа как минимум открытых террас ресторанов и кафе.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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