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Политолог: Путин предлагает россиянам новый договор с властью

Политолог: Путин предлагает россиянам новый договор с властью

По-настоящему историческое событие происходит сейчас в России – голосование по поправкам к Конституции РФ. Легитимность изменений в Основной закон вызывает сомнение не только у россиян. И в данном случае действует принцип отложенной легитимности, когда общественность настроена на конечный результат – изменение качества жизни в лучшую сторону. Если после поправок россияне почувствуют улучшение в социальной плоскости, правомерность плебисцита будет неоспорима, убежден директор аналитического центра РОП Андрей Серенко.

Эксперт считает, что голосование по поправкам к Конституции общество воспринимает как инициативу президента к своеобразному общественному договору между властью и народом.

Народ ожидает значительных подвижек в части улучшения качества жизни в ответ на проявление политической лояльности и поддержку поправок.

Если власти не смогут добиться зримых и ощутимых достижений в решении социальных проблем страны как прямого следствия выбора, сделанного большинством граждан в ходе Общероссийского голосования, легитимность сегодняшних событий будет поставлена под сомнение, убежден эксперт.

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По материалам: u-f.ru

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