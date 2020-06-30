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Полторы тысячи лет назад жители Северной Америки подмешивали сумах в табак

Полторы тысячи лет назад жители Северной Америки подмешивали сумах в табак

Биохимики и антропологи из Университета штата Вашингтон обнаружили, что в древней глиняной курительной трубке возрастом более 1400 лет, найденной в центральной части штата, содержалась смесь табака с листьями другого растения — сумаха голого.

Сумах голый (Rhus glabra) — кустарник или дерево с перистыми листьями, широко распространенное от юга Канады до Аризоны, Флориды и северной Мексики. Молодые побеги сумаха индейцы использовали в пищу, а его плоды жевали, чтобы утолить жажду. Чай из листьев и плодов сумаха голого применяется в народной медицине.

В древней трубке листья сумаха были смешаны с листьями табака четырехстворчатого (Nicotiana quadrivalvis). Этот вид табака культивировался индейцами западного побережья, а также верховьев реки Миссури. Их северные соседи, народы хайда, цимшиан и тлинкиты, выращивали особый подвид этого табака Nicotiana quadrivalvis var. multivalvis, ныне считающийся вымершим. У многих индейских народов данный вид считался священным и использовался в ходе ритуалов.

«Курение часто играло религиозную или церемониальную роль для индейских племен, и наши исследования показывают, что эти специфические растения были важны для этих народов в прошлом, — говорит один из авторов исследования Кори Браунштейн (Korey Brownstein). — Мы полагаем, что Rhus glabra, возможно, смешивали с табаком из-за его целебных свойств и улучшения аромата дыма».

Открытие стало возможным благодаря новому методу анализа на основе метаболимики, который позволяет обнаружить тысячи соединений, или метаболитов, в осадке на стенках древних сосудов или курительных трубок. Идентифицировав химические соединения, ученые определяют, из каких растений они происходят. Авторы работы считают, что данная технология открывает новый рубеж в археологической химии. Ранее идентификация древних растительных остатков основывалась на обнаружении ограниченного числа биомаркеров, таких как никотин, анабазин, котинин и кофеин. Это позволяло установить, что, например, владельцы древней трубки курили табак, но оставалось невозможным определить конкретный вид табак.

Исследователи проанализировали осадок еще в одной курительной трубке, использованной уже после контактов с европейцами. В ней обнаружился другой вид табака — табак деревенский (Nicotiana rustica), известный в России как махорка. Он выращивался коренными жителями на противоположном побережье Северной Америки, у берегов Атлантического океана, что указывает на существование торговых связей между народами, жившими далеко друг от друга.

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Molecular Biosciences.

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По материалам: polit.ru

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