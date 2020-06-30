Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений

Роман Иванов

Талантливые люди, разрабатывающие уникальные конструкции, технологии, методики, изобретающие новинки, обладают обширными знаниями в определенной сфере. Но при необходимости узаконить монопольные права на свое детище они сталкиваются с серьезными сложностями, так как для данной процедуры требуется определенная квалификация, знание целого ряда нюансов данного процесса.

Помощь профессиональных специалистов существенно повышает шансы на получение патента, обеспечивающего юридическую защиту. Специализацией ООО «Промышленная собственность» является патентование, регистрация торговой марки. Можно заказать квалифицированную услугу в этой компании, избежать сложностей.

Особенности патентования и сложности процесса

Недостаточно изобрести продукт, чтобы считать его своей собственностью. Его нужно запатентовать, получить документ, обеспечивающий юридическую защиту. Процедура сложная, включающая несколько этапов. Рассматриваются патентные заявки в ФИПС – Федеральный институт промышленной собственности. Опытные специалисты проводят тщательную экспертизу по нескольким методикам, которая может длиться больше года. Если в результате этой проверки выясняется, что представленный продукт является уникальным, он имеет практическое применение, оформляется патент на изобретение.

Экспертиза в ФИПС проводится на трех уровнях:

Проверяется правильность оформления документов, соответствие требуемому перечню. Проводится проверка уникальности, поиск аналогичных продуктов. Осуществляется анализ изобретательского уровня и сравнения с идентичными продуктами.

Главными этапами данного процесса для автора изобретения являются подготовка требуемой документации, оформление и подача заявки. Существенные сложности возникают при оформлении документов. В пакет входит полное описание продукта, схемы, расчеты, формулы, другие данные, используемые при разработке инновации. Малейшие ошибки, недочеты могут стать причиной для отказа в выдаче патента.

Не менее важным моментом является тщательный поиск идентичных продуктов. Необходимо убедиться, что изобретенного варианта в мире не существует. В противном случае время и средства будут затрачены напрасно. Провести качественный поиск, не имея соответствующих знаний, опыта, невозможно.

Профессиональная помощь в патентовании

Многие изобретатели, которые столкнулись с проблемами при получении патента, убедились в необходимости квалифицированной помощи. Профессиональные сотрудники специализированных компаний досконально знают все аспекты процесса, требования ФИПС, методики, используемые в экспертизе. Они выполняют весь комплекс работ по подготовке и проведению процедуры:

проводят патентно-информационный поиск аналогов;

определяют соответствие технического решения требованиям ФИПС;

оценивают возможность получения патента на данное изобретение;

дорабатывают материалы для повышения шансов на получение документа.

Опыт и квалификация специалистов гарантируют грамотность оформления необходимой документации, существенно снижается риск получения отказа в патентовании. Они обеспечивают сопровождение делопроизводства в Роспатенте, исключают замедление процесса, возникновение непредвиденных ситуаций.

Компания «Промышленная собственность в течение многих лет проводит профессиональное патентование изобретений, имеет солидный практический опыт. Ее сотрудникам можно смело доверить проведение процедуры.