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Пожизненно осужденного серийного насильника случайно освободили

Пожизненно осужденного серийного насильника случайно освободилиДжозеф МакканнФото: Metropolitan Police

Из-за некомпетентности сотрудников службы пробации в Великобритании из тюрьмы по ошибке выпустили осужденного на пожизненный срок серийного насильника, совершившего серию нападений на женщин и детей. Об этом сообщает «Би-би-си».

34-летний осужденный грабитель был освобожден после ошибки службы пробации в начале 2019 года. Независимый обзор во главе с главным инспектором службы пробации Джастином Расселом заявил, что это произошло, несмотря на признаки того, что он представляет опасность для общественности и может совершать сексуальные преступления.

По сообщению инспекторов, серийный насильник смог провести серию сексуальных нападений после того, как он был освобожден из тюрьмы из-за «серьезных неудач» группы «неустойчивых» и неопытных сотрудников службы пробации. На данный момент только один человек был понижен в должности, говорится в сообщении. Одна из жертв Макканна назвала действия службы пробации «дезорганизованными и хаотичными».

Макканн встречался с 10 сотрудниками за 11 лет, три разных работника отвечали за его дело в месяцы, предшествовавшие его освобождению из тюрьмы. Через два месяца после того, как он покинул тюрьму, в течение 15 дней прошлой весной он похищал, насиловал и нападал на жертв в возрасте от 11 лет до 71 года в Уотфорде, Лондоне, Большом Манчестере, Ланкашире и Чешире. За эти два месяца сотрудники службы пробации видели его 10 раз, последний раз в апреле, за несколько дней до того, как он совершил первое изнасилование.

В декабре 2019 года Джозеф Макканн (Joseph McCann) получил 33 пожизненных срока за нападения на 11 женщин и детей. Присяжные признали Макканна виновным по 37 пунктам, включая восемь изнасилований, незаконное лишение свободы и похищение.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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