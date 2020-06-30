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Правительство изменило правила награждения медалью П.А. Столыпина

Правительство изменило правила награждения медалью П.А. Столыпина

Медаль П.А. Столыпина будут вручать гражданам, имеющим благодарности и почётные грамоты правительства. Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 30 июня.  

Документ вносит изменения в Положение о медали Столыпина. Установлено, что представления о награждении медалью вносят члены кабмина, руководители федеральных государственных органов, а также высшие должностные лица субъектов Федерации. Постановление предусматривает, что награда может быть вручена, в том числе, лицам, имеющим благодарности и почётные грамоты правительства. Вручать медаль будет премьер-министр или, по его поручению, министры и другие должностные лица.

Медаль П.А. Столыпина учреждена постановлением правительства от 28 мая 2008 года. Награда названа в честь председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина. Её вручают в знак поощрения за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе в реализации долгосрочных проектов правительства в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, науке, образовании, здравоохранении, культуре. Медаль имеет две степени. К награждению медалью могут быть представлены лица, имеющие стаж государственной службы не менее 10 лет, или занимавшиеся другой профессиональной деятельностью не менее 15 лет.   

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По материалам: pnp.ru

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