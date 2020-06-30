Продолжается приемная кампания в педагогические вузы страны

Анастасия Иванова

Педагогические вузы, подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации, принимают документы от абитуриентов в электронной форме, а также отвечают на самые актуальные вопросы, связанные с поступлением, сообщает пресс-служба ведомства.

За десять дней с начала приемной кампании в Новосибирском государственном педагогическом университете абитуриенты подали 4972 заявления через личные кабинеты на сайте вуза. Университет также проводит первые вступительные испытания по общеобразовательным предметам в дистанционном формате для поступающих из Республики Казахстан. Вступительные испытания для большинства абитуриентов стартуют уже в середине июля.

Через информационную систему Армавирского государственного педагогического университета «Приемная комиссия» уже подано 654 заявления.

За первую неделю своей работы приемная комиссия Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина приняла 569 заявлений. «Специальное дефектологическое образование/ Логопедия» и «Педагогическое образование/Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий/французский/испанский)» – одни из самых популярных образовательных программ среди абитуриентов.

Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого принял дистанционно и зарегистрировал 566 заявлений абитуриентов. Воронежский государственный педуниверситет – 563 заявления. В вузе работает горячая линия для консультирования поступающих и их родителей.

Вступительная кампания в педвузы страны продолжается. Подробная информация об особенностях приёма, предлагаемых образовательных программах и направлениях подготовки опубликована на сайте Минпросвещения России в разделе «Педагогическое образование».