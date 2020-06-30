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Протестующие в США поставили гильотину рядом с домом богатейшего человека в мире

Протестующие в США поставили гильотину рядом с домом богатейшего человека в миреСкриншот видео: @livesmattershow

Протестующие против расизма в США установили гильотину рядом с домом, где предположительно проживает глава Amazon Джефф Безос. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Поддержите наши бедные общины. Нет богачам», — говорится в надписи, размещенной на гильотине. По словам протестующих, компания Amazon сотрудничает напрямую с полицией и разжигает расистские страхи во имя прибыли.

Компанию, в частности, обвиняют в увольнении сотрудника Криса Смоллса. Как пишет издание, он устроил забастовку на одном из складов компании в штате Нью-Йорк в знак протеста против отсутствия средств индивидуальной защиты от COVID-19.

Amazon впоследствии назвали «рассадником коронавируса». Среди сотрудников различных подразделений компании было зафиксировано восемь летальных исходов от этой болезни.

Безос занимает первое место среди богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 160 миллионов долларов.

С конца мая в десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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