Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Против Башарова не завели уголовное дело за избиение жен

Против Башарова не завели уголовное дело за избиение женФото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Полиция проверяла жалобы на избиение от бывших жен актера Марата Башарова, уголовные дела по этим фактам не завели. Об этом говорится в ответе первого замглавы МВД Александра Горового на запрос зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, пишет РИА Новости.

В письме указывается, что после проверок 7 марта 2015 года и 5, 6 января 2019 года уполномоченные должностные лица территориальных органов МВД отказали в возбуждении уголовных дел.

Комментируя ответ МВД, Пушкина заявила, что такие обращения в полицию будут оставаться без должного ответа до тех пор, пока не будет принят закон о профилактике семейно-бытового насилия. «Прокуратура нарушений не выявила», — добавила она.

27 июня стало известно, что бывшая жена Башарова, актриса Екатерина Архарова подала заявление в полицию на экс-супруга. По словам актрисы, Башаров «перешел уже все границы», поскольку «ходил по передачам и, используя СМИ, распространял информацию, состоящую из 90 процентов лжи».

Башаров в телешоу «Секрет на миллион» признался, что избивал бывших жен, объяснив свои действия взрывным характером. После этого в интернете была опубликована петиция с требованием лишить его звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии России.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россия столкнулась с дефицитом автомобилей
Россия столкнулась с дефицитом автомобилей
Стало известно, сколько россиян оставляют чаевые
Стало известно, сколько россиян оставляют чаевые
Против Башарова не завели уголовное дело за избиение жен
Против Башарова не завели уголовное дело за избиение жен
Народные приметы на июль 2020 года
Народные приметы на июль 2020 года
Губернатор Нью-Йорка призвал Трампа ввести обязательное ношение масок
Губернатор Нью-Йорка призвал Трампа ввести обязательное ношение масок
Матвиенко оценила роль парламентариев в реализации политики России
Матвиенко оценила роль парламентариев в реализации политики России
Минкомсвязь рассказала о планируемых на вторник рейсах по вывозу россиян
Минкомсвязь рассказала о планируемых на вторник рейсах по вывозу
Логистика и сбыт: какие меры поддержат российских фермеров
Логистика и сбыт: какие меры поддержат российских фермеров
Эксперты: Российские отпускники помогут замедлить падение ВВП
Эксперты: Российские отпускники помогут замедлить падение ВВП
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса

Топ на сегодня

Армянка стала мэром французского Страсбурга, опередив кандидата от власти
Армянка стала мэром французского Страсбурга, опередив кандидата
В ВШЭ рассказали о десятках тысяч жизней, спасенных от COVID-19 в России
В ВШЭ рассказали о десятках тысяч жизней, спасенных от COVID-19 в
Российские медики будут получать стимулирующие выплаты до августа
Российские медики будут получать стимулирующие выплаты до августа
Россельхознадзор объяснил новые правила поставок баранины из ЮФО и СКФО
Россельхознадзор объяснил новые правила поставок баранины из ЮФО и
Второго тура не избежать: поляки выберут между Дудой и Тшасковским
Второго тура не избежать: поляки выберут между Дудой и Тшасковским

Еще по теме

Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
Бывшая супруга Марата Башарова отыскала исчезнувшего мужа Артема Илясова
"Случилось несчастье!": экс-супруга Марата Башарова Екатерина Архарова объявила о пропаже мужа
Стало известно, с кем встречается Екатерина Архарова