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Пушков оценил версию Трампа об исключении России из G8

Пушков оценил версию Трампа об исключении России из G8Алексей ПушковФото: Илья Питалев / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков оценил в беседе с изданием «Политэксперт» версию президента США Дональда Трампа об исключении России из «Большой восьмерки» (G8).

По его словам, острый кризис в отношениях Москвы и Вашингтона начался в 2013 году из-за разногласий по Сирии. В 2014-м еще одним поводом для конфликта стала ситуация на Украине.

При этом сенатор отметил, что сам Трамп не может похвастаться успехами на этих фронтах. Пушков указал, что Россия продолжает отстаивать свои национальные интересы в этих вопросах, а администрации бывшего президента США Барака Обамы и администрация Трампа «здесь не указ». «Поэтому я бы несколько уравнял их успехи с точки зрения воздействия на внешнюю политику России», — заявил российский политик.

Он также назвал формат «Большой семерки» (G7) устаревшим, поскольку «ничего нового там не происходит». «Поэтому тема подключения России — единственная тема, которая оживляет информационное поле», — заявил Пушков, добавив, что если бы члены G7 не обсуждали вопрос возвращения России, то все бы забыли о «Большой семерке».

Ранее Трамп заявил, что бывший президент США Барак Обама настоял на исключении России из «Большой восьмерки» (G8), поскольку на внешнеполитической арене Москва полностью переиграла Вашингтон.

Россия до 2014 года входила в «Большую восьмерку», однако была исключена из нее решением других участников группы после присоединения Крыма. Группа продолжила свое существование в формате G7.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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