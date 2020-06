Queen появятся на почтовых марках Великобритании

Алексей Вольцев

Королевская Почта Великобритании удостоила группу Queen чести быть изображённой на серии марок. Таким образом коллектив поздравили с 50-летием. Представитель Почты Филип Паркер назвал Queen «королевским рок-достоянием» и отметил их «оригинальный театральный звук и способность без усилий смешивать музыкальные стили».Queen стали третьей в истории группой, чьи фотографии будут красоваться в почтовых ящиках в июле. До них комплекты были изданы в честь The Beatles в 2007 и Pink Floyd в 2016 годах.Серия состоит из 13 марок: восемь обложек легендарных альбомов, классическая фотография группы и четыре концертных фото. Из обложек были использованы: Queen II, Sheer Heart Attack, A Night at the Opera, News of the World, The Game, Greatest Hits, The Works, и Innuendo. Концертные фотографии: Фредди Меркьюри на стадионе Уэмбли в Лондоне в 1986 году (в рамках Magic Tour); барабанщик Роджер Тейлор в Лондонском Гайд-парке в 1976; бас-гитарист Джон Дикон в Хаммерсмит Одеон в Лондоне в 1975 году (тур A Night At The Opera); и Брайан Мэй в Будапеште в 1986 году (Magic Tour). И центральным фото в серии является первый студийный чёрно-белый снимок группы, сделанный Джоном Дьюи Мэтьюзом на студии Primrose Hill в Лондоне.Комплект появится в продаже 9 июля, но предзаказ можно сделать уже сейчас на сайте Королевской почты. Также всю серию можно будет приобрести в официальном магазине группы.