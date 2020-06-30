Reddit и Twitch забанили поддерживающие Трампа каналы

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Tom Brenner / Reuters

Сайт Reddit и стриминговый сервис Twitch забанили поддерживающие президента США Дональда Трампа каналы. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что Reddit заблокировал всего две тысячи форумов (сабреддитов), включая популярный у фанатов Трампа r/The_Donald. На момент блокировки на этот канал были подписаны почти 800 тысяч человек. Согласно опубликованным новым правилам, пользователям и сообществам запрещено разжигать ненависть из-за личных особенностей, спамить, накручивать рейтинги, заниматься харассментом.

Twitch, в свою очередь, заблокировал личный канал Трампа за «поведение, наполненное ненавистью». Среди причин блокировки называется трансляция митинга нынешнего президента от 2015 года, в ходе которого он утверждал, что мексиканцы посылают наркотики через границу.

Ранее администрация социальной сети Twitter навсегда заблокировала аккаунты двух братьев — политических активистов, высмеивавших президента США Дональда Трампа. В компании пришли к выводу, что Эд и Брайан Крассенштейны использовали фейковые учетные записи, чтобы увеличить объем негатива в сторону главы государства.