Рекомендации по проведению ЕГЭ-2020 были разработаны совместно с Роспотребнадзором – Музаев

Алексей Вольцев

Рекомендации по проведению Единого государственного экзамена в 2020 году были разработаны совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сообщил врио главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Об этом он заявил в рамках селекторного совещания с руководителями пунктов приема ЕГЭ.

«По каждому пункту мы с Роспотребнадзором все взвешивали, обсуждали и максимально сделали все, что могли, чтобы облегчить процедуру проведения экзамена. Есть требования, обязательные для всех, и есть требования, которые принимаются субъектом самостоятельно – на основании решения оперативного штаба. Обязательные: дезинфекция, проветривание перед экзаменом, применение дезинфицирующих средств при входе в ППЭ, маски и перчатки у организаторов, требование к обязательному замеру температуры при входе у всех. Этот замер должны проводить медицинские работники», – сообщил Музаев.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.