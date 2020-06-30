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Рекомендации по проведению ЕГЭ-2020 были разработаны совместно с Роспотребнадзором – Музаев

Рекомендации по проведению ЕГЭ-2020 были разработаны совместно с Роспотребнадзором – Музаев

Рекомендации по проведению Единого государственного экзамена в 2020 году были разработаны совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сообщил врио главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. 

Об этом он заявил в рамках селекторного совещания с руководителями пунктов приема ЕГЭ.

«По каждому пункту мы с Роспотребнадзором все взвешивали, обсуждали и максимально сделали все, что могли, чтобы облегчить процедуру проведения экзамена. Есть требования, обязательные для всех, и есть требования, которые принимаются субъектом самостоятельно – на основании решения оперативного штаба. Обязательные: дезинфекция, проветривание перед экзаменом, применение дезинфицирующих средств при входе в ППЭ, маски и перчатки у организаторов, требование к обязательному замеру температуры при входе у всех. Этот замер должны проводить медицинские работники», – сообщил Музаев. 

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.

# Общество
По материалам: edu.ru

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