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Родственница шлепнувшего школьницу учителя раскрыла подробности случившегося

Родственница шлепнувшего школьницу учителя раскрыла подробности случившегосяФото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Родственница шлепнувшего школьницу учителя из Перми раскрыла в беседе с телеканалом «360» подробности случившегося.

Она заявила, что этот поступок произошел в апреле 2019 года. Однако семья педагога узнала о случившемся не сразу, поскольку он редко виделся с родными. «У него мама пенсионер, а он теперь все — без работы», — рассказала женщина.

Собеседница телеканала отметила, что учителя поддерживают многие ученики и выпускники. Она предположила, что таким жестоким образом ее родственника могли попытаться выжить из школы. Женщина также выразила мнение, что с учителя могла требовать деньги семья девочки. «Я знаю, что у этой девочки семья неблагополучная: у нее мама одна, а папа вроде как сидит», — сказала она.

29 июня Орджоникидзевский суд Перми вынес приговор учителю Валерию Сыропятову, которого из-за шлепка ученице обвинили по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК России. Педагог получил 9,5 лет колонии. Как утверждал сам осужденный, на уроке он случайно попал девочке по ягодице, когда та стояла у доски. Учитель якобы сидел за столом и отмахнулся от школьницы. С ней, по словам Сыропятова, у него был конфликт из-за пересдач.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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