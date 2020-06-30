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России пообещали взлет цен на ювелирные изделия

России пообещали взлет цен на ювелирные изделияФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В сентябре золотые украшения в России могут подорожать на 30 процентов относительно уровня начала года. Такой рост пообещали сразу несколько экспертов, опрошенных «Известиями».

Тенденция связана с повышением цен на драгоценные металлы на мировых рынках. C января по июнь они взлетели на 32 процента. Подорожание ювелирных изделий произойдет постепенно, по мере того, как новый ассортимент станет замещать старый, прогнозируют в Гильдии ювелиров России.

Однако изменение ценника уже заметно в ювелирных магазинах, например, обручальные кольца подорожали на десять процентов. За прошлый год средняя стоимость изделий из золота выросла на пять процентов, за последние пять лет — на 50 процентов. Дальнейший рост только усилит падение спроса на украшения, считает доцент кафедры финансов и цен Плеханова Елена Воронкова.

Ювелиры вынуждены повышать цены, чтобы сохранить рентабельность производства, отмечает главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов. Однако, если цены вырастут на треть, то это может обрушить спрос до минимума.

Из-за карантина большинство ювелирных магазинов по всему миру вынуждены были приостановить работу, поэтому основной канал продаж драгоценных изделий закрылся. Пять крупнейших производителей алмазов накопили запасы драгоценностей на 3,5 миллиарда долларов и не могут их распродать из-за низкого спроса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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