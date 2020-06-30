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Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских товаров

Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских товаров
Россия продлила еще на полгода, до 31 декабря 2020 года, беспошлинный ввоз ряда товаров из Молдавии, в том числе фруктов, овощей и вина, говорится в постановлении правительства РФ.

Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, речь идет о применении нулевых пошлин в отношении овощей, свежих фруктов и ягод, овощных консервов и вина. Отдельно в постановлении отмечено введение нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника (на период до 31 декабря 2020 года).

# Экономика
По материалам: ria.ru

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