Россия рассказала о желании США возобновить ядерные испытания

Вадим Карасев

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Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) ухудшается, поскольку восемь стран так и не ратифицировали его. Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Подчеркивается, что Москва строго придерживается своих обязательств по документу, и вступление ДВЗЯИ в силу — один из приоритетов внешней политики страны. В МИД рассказали, что при этом договор сталкивается с серьезными вызовами: например, нежеланием некоторых стран ратифицировать его. В частности, «наиболее деструктивную позицию» в этом отношении занимают США, которые готовятся возобновить ядерные испытания.

Москва ратифицировала ДВЗЯИ 20 лет назад. «Этот ответственный шаг был продиктован решительным стремлением России двигаться по пути ядерного разоружения, укрепления режима нераспространения ядерного оружия и международной безопасности», — говорится в сообщении МИД.

18 августа в 14:30 по тихоокеанскому летнему времени (19 августа в 00:30 по московскому) Министерство обороны Соединенных Штатов провело на острове Сан-Николас у побережья Калифорнии летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которые были бы запрещены ДРСМД, если бы соглашение действовало на тот момент.