Россиянам дали совет по выбору качественного шашлыка из магазина

Вадим Карасев

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В передаче «Тест» телеканала «Москва 24», выходящей при поддержке Роскачества, проверили шашлык из свинины, выпускаемый самыми популярными торговыми марками. Результаты исследования, а также советы по правильному выбору качественного замаринованного продукта из магазина поступили в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты проверили шашлыки торговых марок «Мираторг», «Окраина», «Ближние горки», «Перекресток», «Ашан» и «Азбука вкуса» по 57 показателям качества и безопасности. Вся продукция соответствовала обязательным требованиям к микробиологическим показателям.

Лидером рейтинга стал шашлык «Окраина». По данным специалистов, продукция этой торговой марки соответствует не только установленным законом нормам, но и опережающим требованиям Роскачества. У шашлыков от «Мираторга» и «Перекрестка» оказалась «суховатая консистенция», а продукцию «Ашана» признали слишком соленой. Недостаточно мягким из-за содержания оксипролина также признали мясо от «Азбуки вкуса».

При выборе шашлыка в маринаде россиянам порекомендовали отдать предпочтение продукции, сделанной на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, и следить за тем, чтобы на этикетке продукта обязательно была полная информация о нем. Кроме того, покупателям посоветовали обращать внимание на срок годности и внимательно изучать состав. «Он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях», — рассказала доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова.

Ранее в июне эксперты Роскачества протестировали куриное филе пяти торговых марок. В трех образцах были обнаружены антибиотики, а в четырех — побочный продукт хлорирования хлороформ. Листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки и нитритов ни в одном филе обнаружено не было.