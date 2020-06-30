Россияне стали чаще болеть раком

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

За последние пять лет заболеваемость раком в России выросла почти на 12 процентов. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн, передает ТАСС во вторник, 30 июня.

«В целом по России прирост значения заболеваемости на 100 тысяч населения за последние пять лет составил 11,9 процентов», — сказал Каприн. При этом он отметил, что увеличение этого показателя «не всегда плохо», поскольку «это как раз оценка качества службы». Он добавил, что, несмотря на прирост заболеваемости, смертность от злокачественных новообразований сократилась на 3,9 процентов за год.

По словам Каприна, это может быть связано с изменением системы учета и статистики. Он также отметил, что из-за коронавируса и связанной с пандемией приостановкой скринингов заболеваемость должна снизиться, поскольку этот показатель отражает выявляемость болезней.

«Конечно, в полной мере заменить свернутые программы и скрининги мы не сможем, несмотря на то, что пытаемся создать какое-то анкетирование, какую-то помощь», — добавил он. Снижение заболеваемости, по мнению эксперта, произойдет примерно через полтора года, поскольку «сейчас эти больные будут недообследованы».

Самыми распространенными видами рака в России в прошлом году были меланома и рак кожи. Следом идут рак молочной железы, дыхательной системы, ободочной кишки, предстательной железы. Рак тонкого кишечника считается достаточно редким и составляет один-три процента от всех опухолей желудочно-кишечного тракта.