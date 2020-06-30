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Россиянин соврал о поножовщине после 80 попыток вызвать себе врача

Россиянин соврал о поножовщине после 80 попыток вызвать себе врачаФото: kazanfirst.ru

Житель Казани Эльбрус Заляев соврал о поножовщине после того, как предпринял 80 попыток вызвать себе врача. Об этом сообщило издание Kazanfirst со ссылкой на сюжет телеканала «Татарстан 24» (на сайте телеканала сюжет удален).

Заляев рассказал, что почувствовал себя плохо, однако не смог дозвониться до скорой помощи. По его словам, он 36 раз звонил в по номеру «03» и 44 раза в службу «112». Он также позвонил в пожарные и газовые службы, чтобы узнать, о чем сообщить, чтобы к нему направили медиков.

В ожидании медиков Заляев сам сделал себе укол от давления и измерил температуру, а затем обратился в полицию, соврав о поножовщине. В сюжете «Татарстана 24» корреспондентка заявляет, что мужчина заявил, что напал с ножом на соседку. Сам Заляев в том же видео говорит, что сказал лишь о «ножевом ранении» у женщины, а не о нападении. Соседка подтвердила, что Заляев неоднократно звонил в скорую, и пожалела его.

В сюжете сказано, что полицейские приехали «через пару минут», однако медики якобы так и не прибыли. Теперь Заляев должен заплатить штраф в размере 1500 рублей за ложный вызов полиции.

26 июня жители Омска рассказали, что врачи скорой помощи выбросили у гаражей мужчину в памперсе, на руках которого были раны, будто его привязывали. Вызванные на место врачи заявили, что он является бомжом. В Минздраве Омской области сообщили, что мужчина отказался лечиться и его выписали из больницы, а гаражи на улице он якобы назвал своим домом.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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Россиянин соврал о поножовщине после 80 попыток вызвать себе врача
Россиянин соврал о поножовщине после 80 попыток вызвать себе врача
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