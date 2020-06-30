Россиянка пыталась молотком разбить памятный знак в Крыму: детали и фото происшествия

Анастасия Иванова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В аннексированном Крыму, где вандалы «отметились» на мусульманском кладбище, «понаехавшая» россиянка из Кемерово попыталась повредить памятный камень с крымскотатарским символом и выбитыми на нем строками из Корана, установленный на въезде в город Саки.

Об этом происшествии сообщает местный житель =68.ARAgU8vw3MC3mWF_5t_d-VPxH6SXwS01EAcXBQnCyriy9rpWfMt4Ynyo2wjfm9cSa_9kF56yPgJk9GJbSDIprMsseY4DW3JtRWL7WgO-yXkUDAzRU48rEuubB8s4b2u1GTFpMphd-zkeOXfY9iiKKFFulYVt1Mlh6zW6OQYl3Nm--RkKY9LTPRwMEJf_RjOYVWo-Abna0p6JoeUb902i8Ztn9zDUVr1gG0oTsVywK56kQO0j5afJ7LGep467bYGEVmxRW97UTDaqWbcbQmzrf-17JnR4Rn7nfg&__tn__=-R]Мансур Тейфук (Mansur Teyfuk). «Залезла на свой автомобиль и пыталась сбить полумесяц молотком. После того, как молоток сломался, достала другой, что говорит о заранее спланированном акте. Все это сопровождалось оскорблениями в адрес крымских татар и религии», — пишет крымский татарин на своей страничке в социальных сетях.

По его словам, после акта вандализма гражданка России попыталась скрыться, однако ее машина не завелась. Мансур Тейфук также разместил фотографии, снятые у памятного знака. На одной из них видно, что женщина-вандал наклеила на боковом стекле своей машины кресты из разноцветной ленты, напоминающей изоляционную.

На это ЧП отреагировал и лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, обратившийся через соцсети за помощью в опознании вандала. По его словам, регистрация автомобиля россиянки — кемеровская. Однако также появилась информация, что она может проживать в Сургуте Тюменской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году накануне 9 мая в оккупированном Крыму вандалы разбили памятник героям Второй мировой войны на кладбище в районе Севастополе. Это произошло буквально через пару дней после того, как мемориал обновили, добавив две плиты с именами погибших, в том числе, и крымских татар.