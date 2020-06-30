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Российским военным и полицейским повысят зарплаты

Российским военным и полицейским повысят зарплатыФото: Илья Питалев / РИА Новости

Российским военным и полицейским повысят зарплаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Размер окладов вырастет с 1 октября 2020 года на 3 процента. Прибавку получат военные-контрактники и проходящие службу по призыву, бойцы Росгвардии, сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) и пожарные. Также повышение зарплаты коснется работников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), таможенников и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.

В 2019 году размер окладов военных и сотрудников силовых ведомств повышали на 4,3 процента.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что выплаты военнослужащих должны соответствовать оплате труда в ведущих отраслях экономики. Военные пенсии, по его мнению, нужно индексировать сверх уровня инфляции.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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