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Российской экономике предсказали сложные времена

Российской экономике предсказали сложные временаФото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Аналитики международного инвестиционного агентства Fitch предсказали сложные времена для российской экономики. По их прогнозу (есть в распоряжении «Ленты.ру»), национальный ВВП по итогам 2020 года сократится на 5,8 процента.

Таким образом, падение окажется более драматичным, нежели предсказывалось ранее. В конце мая те же авторы говорили о вероятном снижении на пять процентов в годовом выражении.

В 2021 году российская экономика продемонстрирует рост на 3,6 процента, который во многом будет обусловлен эффектом низкой базы нынешнего года. В 2022 году ожидается рост на два процента.

Среди других развивающихся стран аналитики Fitch отдельно выделили Мексику, для экономики которой прогнозируют падение на 9,1 процента, Польшу (3,2 процента), Турцию (3,9 процента), ЮАР (6,7 процента), Индонезию (2 процента), а также Индию (4,2 процента).

Глобальный ВВП по итогам нынешнего года снизится на 4,6 процента, прогнозируют авторы. Главной угрозой для мировой экономики остается возможность возникновения второй волны коронавируса и возврат к ограничительным мерам.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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