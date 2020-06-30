Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сайт Общественной палаты России подвергся DDos-атаке

Сайт Общественной палаты России подвергся DDos-атаке

На сайт Общественной палаты (ОП) России совершена хакерская атака. Как сообщает ТАСС, DDos-атаке также подвергся сайт проекта фейкам.нет.

На данный момент порталы работают с перебоями.

Руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич уточнил, что атака началась после окончания приема голосов онлайн-избирателей. «Это очень похоже на возмездие тех, кому члены палаты мешали сеять хаос во время проведения голосования», — сказал он.

По его мнению, нападение связано с активной деятельностью ОП РФ по разоблачению фейков о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Канье Уэст поделился новой песней
Канье Уэст поделился новой песней
Сайт Общественной палаты России подвергся DDos-атаке
Сайт Общественной палаты России подвергся DDos-атаке
Закопанный братом в песок мальчик задохнулся на пляже в Анапе
Закопанный братом в песок мальчик задохнулся на пляже в Анапе
Памфилова объяснила высокую явку на электронное голосование
Памфилова объяснила высокую явку на электронное голосование
Звезде «Папиных дочек» начали угрожать из-за слухов о романе с Прилучным
Звезде «Папиных дочек» начали угрожать из-за слухов о романе с
Байден может запросить брифинг по "сговору" России с талибами
Байден может запросить брифинг по "сговору" России с талибами
Самая молодая конгрессвумен США заявила о пробуждении страны
Самая молодая конгрессвумен США заявила о пробуждении страны
Песков про «пожизненного президента»: Такая должность не предусмотрена
Песков про «пожизненного президента»: Такая должность не предусмотрена
Reddit и Twitch забанили поддерживающие Трампа каналы
Reddit и Twitch забанили поддерживающие Трампа каналы
Памфилова заявила об отсутствии серьезных жалоб при голосовании по Конституции
Памфилова заявила об отсутствии серьезных жалоб при голосовании по
Белоруссия после многолетнего перерыва отправит своего посла в США
Белоруссия после многолетнего перерыва отправит своего посла в США
СМИ: на севере Тегерана произошел взрыв
СМИ: на севере Тегерана произошел взрыв

Топ на сегодня

Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой

Еще по теме

Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке
В ЦИК сообщили о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт Конституция2020.рф
Сайт Еврокомиссии подвергся DDoS-атаке
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов