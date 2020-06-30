Самая молодая конгрессвумен США заявила о пробуждении страны

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что страна наконец-то пробудилась благодаря массовым протестам, которые проходят на улицах американских городов после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате грубого задержания полицией. Об этом она рассказала TMZ.

По словам политика, события последнего месяца открыли многим жителям США глаза на расизм и жестокость полиции, которые они ранее не замечали. В первую очередь, считает Окасио-Кортес, это заслуга тех американцев, которые на протяжении нескольких недель выходят на митинги в своих городах. Свой вклад также внесли пользователи соцсетей, поддержавшие протесты на своих страницах.

Как отметила конгрессвумен, также благодаря многодневным протестным акциям все большее число американцев начали обращать внимание на вопросы, о которых раньше не задумывались. В частности, уточнила Окасио-Кортес, речь идет о слишком большом финансировании правоохранительных структур, на которое выделяется значительно больше средств, чем, например, на сферу здравоохранения. Политик также подчеркнула, что, скорее всего, продолжающиеся митинги будут способствовать росту активности электората в преддверии президентских выборов, намеченных на ноябрь 2020 года.

С конца мая в десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.