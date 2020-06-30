Сатановский уверен, что России выгодны беспорядки в США

Вадим Карасев

Евгений Сатановский российский политолог высказался по поводу расовых беспорядков, которые прошли во многих западных странах. Он заявил, что из ошибок Вашингтона Москва могла бы извлечь выгоду.

Анархия на Западе возникла из-за того, что на протяжении долгого времени замалчивались многие проблемы. Волна беспорядков, протеста и мародерства произошла из-за системных недочетов в государственном аппарате США.

Сатановский заявил, что России пойдут на пользу ошибки американцев. Ведь сейчас властям США придется отвлечься от проблем на международной арене и заняться внутренними проблемами, пишет Федеральное Агентство Новостей.

РФ должна перестать ориентироваться в вопросах урегулирования своего государства на пример США. Сейчас Россия "островок стабильности" по сравнению с ситуацией происходящей в Европе и США.

"Активисты в США вышли за допустимые пределы", - подвел итог Сатановский.

Читайте также: Сатановский раскрыл причину ухода с российского телевидения