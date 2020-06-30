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Сбербанк выходит на рынок автострахования с каско для малого бизнеса

Сбербанк выходит на рынок автострахования с каско для малого бизнеса
Дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование" начинает страховать каско залоговых автомобилей предпринимателей из малого и микробизнеса (ММБ), с этого сегмента компания выходит на рынок автострахования, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Речь идет об автомобилях, которые передаются в залог Сбербанку при оформлении кредита на развитие бизнеса, расширение производства или пополнение оборотных средств. Страхуются легковые и грузовые машины отечественного и иностранного производства.

"Для "Сбербанк страхование" это первый опыт массовых продаж полисов автострахования, и компания приступает к этому виду страхования в самом понятном для нас сегменте: залоговые автомобили и клиенты ММБ проходят всестороннюю проверку всеми службами банка, что гарантирует нам качество передаваемого на страхование автомобиля", - прокомментировал гендиректор компании Михаил Волков.

По его словам, в дальнейшем страховщик планирует, среди прочего, предложить полисы автокаско физическим лицам и вывести этот продукт в маркетплейс в системе "Сбербанк Онлайн".


ОСАГО в этом ключе пока не рассматривается. При этом Сбербанк объявил о запуске своего маркетплейса, где будут продаваться полисы ОСАГО других страховщиков, он должен полноценно заработать уже в июле.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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