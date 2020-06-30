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Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканалаСергей ШнуровФото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI. Об этом в понедельник, 29 июня, рассказал ведущий Гарри Княгницкий, передает ТАСС.

«Вместе с командой канала он займется выполнением главной задачи RTVI: объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт», — пояснил журналист. Предложение лидеру группировки «Ленинград» сделал владелец RTVI Микаэль Исраелян.

Музыкант, в свою очередь, заявил, что в настоящее время вникает в процесс происходящего. «Надеюсь, что мои все способности и мои навыки пригодятся, даже не надеюсь, я в этом уверен. А надеюсь на то, что никого не подведу, имеется в виду и своих поклонников, и постоянных зрителей RTVI. Будет интересно, будет здорово», — рассказал Шнуров.

Ранее пост главного редактора телеканала покинул журналист Алексей Пивоваров. В заявлении компании уточнялось, что эта должность будет упразднена.

В феврале Шнуров вступил в Партию роста. Глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге. «Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде Партии роста. И мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами», — пообещал музыкант.

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По материалам: lenta.ru

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