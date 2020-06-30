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Шойгу: Пандемия Covid-19 не повлияла на боеготовность ВС России

Шойгу: Пандемия Covid-19 не повлияла на боеготовность ВС России

Пандемия Covid-19 не оказала существенного влияния на деятельность Вооруженных сил РФ. Об этом сегодня, 30 июня, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Ситуация, сложившаяся с распространением коронавирусной инфекции, в целом не оказала существенного влияния на вооруженные силы», — сказал он.

Министр пояснил: план подготовки зимнего периода обучения был выполнен практически в полном объеме, на лето перенесена только незначительная часть мероприятий, связанных с выездом в другие регионы и за границу. В течение зимнего периода обучения было проведено свыше 1 200 мероприятий боевой подготовки войск.

«В результате, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% увеличен показатель налета. Наплаванность экипажей надводных кораблей и подводных лодок возросла в 1,2 раза, — уточнил Шойгу. — В настоящее время в море находится 33 боевых корабля и судна обеспечения, в том числе 22 — в дальней морской зоне».

В настоящее время Вооруженные силы России присутствуют во всех стратегически важных регионах мира.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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