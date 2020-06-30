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СМИ: на севере Тегерана произошел взрыв

СМИ: на севере Тегерана произошел взрыв
. В Тегеране, столице Ирана, произошел взрыв в медицинском центре, сообщает Tasnim.

По данным агентства, взрыв и последующий за ним пожар произошли в медицинском центре на севере столицы исламской республики. На место происшествия выехали пожарные. Очевидцы также сообщали о столбе дыма на месте происшествия.

Причины случившегося пока не известны. По предварительным данным, в здании медцентра могло произойти возгорание, которое привело к взрыву кислородных баллонов.


сообщало, что в городском театре Хельсинки произошел взрыв.
# В мире
По материалам: ria.ru

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