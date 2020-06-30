СМИ: на севере Тегерана произошел взрыв
Сегодня, 21:00 Влада Некрасова
. В Тегеране, столице Ирана, произошел взрыв в медицинском центре, сообщает Tasnim.
По данным агентства, взрыв и последующий за ним пожар произошли в медицинском центре на севере столицы исламской республики. На место происшествия выехали пожарные. Очевидцы также сообщали о столбе дыма на месте происшествия.
Причины случившегося пока не известны. По предварительным данным, в здании медцентра могло произойти возгорание, которое привело к взрыву кислородных баллонов.
сообщало, что в городском театре Хельсинки произошел взрыв.
По материалам: ria.ru