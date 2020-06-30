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СМИ: ряд крупных компаний приостанавливают рекламу в Facebook

СМИ: ряд крупных компаний приостанавливают рекламу в Facebook
Компания Adidas с ее дочерней Reebok, а также автогигант Ford и ряд других фирм присоединяются к бойкоту Facebook, приостанавливая рекламу в ее соцсетях, сообщил телеканал CNBC.

По его данным, до конца июля приостанавливают размещение рекламы в Facebook и Instagram компании Adidas и Reebok, заявившие о намерении разработать критерии, которые позволят сделать как их самих, так и их партнеров "ответственными за создание и поддержание безопасной окружающей обстановки". Ford в ближайшие 30 дней также не будет размещать рекламу, чтобы провести оценку своего присутствия на платформах Facebook.

# В мире
По материалам: ria.ru

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