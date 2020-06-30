СМИ сообщило о возможности США купить российские С-400 у Турции

Анастасия Иванова

У США может появиться возможность приобрести российские ЗРК С-400 у Турции благодаря поправке к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год (NDAA). Об этом сообщает Defense News.

По информации портала, соответствующую поправку предложил сенатор-республиканец Джон Тьюн. В свою очередь, критик политики президента Турции Реджепа Эрдогана, председатель комитета сената США по международным отношениям Джин Риш предложил поправку, которая наделит администрацию Трампа полномочиями ввести санкции в отношении Анкары в течение 30 дней после принятия закона NDAA в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с Соединенными Штатами, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести ограничительные меры. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

В действительности США выполнили только часть угроз, касающуюся F-35, а другие санкции, несмотря на то, что по закону они должны быть введены, не применили.