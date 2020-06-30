Собянин рассказал о хакерских атаках на систему электронного голосования

Лидия Мартынова

Попытки взломать систему электронного голосования не увенчались успехом, были небольшие сбои, но они не повлияли на качество голосования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Во время голосования были попытки, хакерские попытки, провокации и так далее, но ни одна не увенчалась успехом. Были какие-то небольшие сбои, но никак не повлияли на качество голосования", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании, которое проходило с 25 по 30 июня, смогли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.